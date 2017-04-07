Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Burdur'da, Burdur Memur-Sen üyeleri ve vatandaşlar Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.



Ulu Cami'de cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.



Memur Sen İl Temsilcisi Murat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşananlara ses vermek ve "Esed gitmeli, zulüm bitmeli" iradesini ortaya koymak için bir araya geldiklerini söyledi.



İdlib'te ölüm makineleri ve kimyasal silahlarla insanların katledildiğini ifade eden Bulut, şunları kaydetti:



"Bizim için önemli olan 'Bir öldürmek, bütün insanlığı öldürmektir' bakışıyla zulme direnmek, zalimi tarihin çöplüğüne göndermektir. Biz İdlib'e Halep'e, Şam'a özgürlük ve adalet gelinceye kadar sözümüzü söyleyecek ve sesimizi yükselteceğiz. 'Bu haksız savaş, zulm bitsin, Esed canisi gitsin' demeye devam edeceğiz. Bizler Memur Sen ailesi olarak katil Esed rejimini, katile ortaklık yapan Rusya ve İran'ı, DEAŞ ile mücadele altında Suriye halkını katleden ABD'yi, dilsiz şeytanlığı tescillenmiş uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri kınıyor ve lanetliyoruz. Yaptığımız yardımlar, eylemler, programlar ve dualar ile Suriye halkını desteledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Biz İdlib'deki kimyasal katliamını ve sorumlularını lanetliyoruz."