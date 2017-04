Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Akdeniz Dayanışma Platformu (ADAP) üyeleri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırısına tepki gösterdi.



Kazım Özalp Caddesi'nde buluşan ve ellerinde "İnsanlık onuru, Suriye'de ölmesin", "Esed canavarını durdurun" yazılı pankartlar taşıyan grup üyeleri, slogan atarak kimyasal saldırıya tepki gösterdi.



Grup adına konuşan ADAP Dönem Başkanı Hakan Şimşek, kimyasal saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce sivilin katledildiğini söyledi. Aynı rejim güçlerinin daha önce de kimyasal silah kullandığına dikkati çeken Şimşek, "Buldukları her fırsatta barıştan, insan haklarından söz eden sömürgeci dünya düzeninin baş aktörleri, zalim Esed'in suç ortaklarının mazlumların kanı üzerinden yürüttükleri kirli işgal ve sömürü politikalarının bir parçası olan bu saldırıları şiddetle ve nefretle lanetliyoruz." dedi.



Türkiye'nin devlet ve millet olarak ümmetin tek ve son umudu olduğuna dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin İslam'ın son kalesi olma vasfıyla böyle bir iradenin tarihi ve jeopolitik tüm dinamikleri taşıdığını vurguladı.



Şimşek, bu tarihi misyonla devlet ve millet olarak yıllardır bölgede kanayan her yaraya merhem olmaya, her mazluma el uzatmaya çalıştıklarını anlatarak, "Bugün gelinen noktada daha fazlasına ihtiyaç olduğu aşikardır. Artık zalimin açtığı yaraya merhem olmak, döktüğü kanı ve göz yaşını silmekten daha fazlasının yapılması gerekmektedir. Türkiye, ümmetin umudu ve İslam'ın son kalesi olarak daha fazlasını yapabilme güç ve iradesine sahiptir ve bunu kullanmalıdır." diye konuştu.



Grup üyeleri Suriye'de hayatını kaybedenler için dua ettikten sonra gösteri sona erdi.