Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun Beldesine düzenlediği klor gazı saldırısı, Beyoğlu'nda protesto edildi.



Galatasaray Lisesi önünde toplanan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyesi bir grup, "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Esed zulmü artık son bulsun", "Katil Rusya Suriye'den defol", "Müslüman zulme boyun eğmez" şeklinde sloganlar atarak tekbirler getirdi.



Burada grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, İdlib'de çocukların misket oynarken kimyasal silahlarla öldürülmelerine dünyanın sessiz kaldığını ve bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.



Mican, Müslüman Türk halkının bu zulme sessiz kalamayacağını ve mazlum Suriyeli halkın yanında olduklarını belirterek, "Bizler, mazlumun hep yanında olan büyük Osmanlı İmparatorluğu'nun devamıyız. Atalarımız gibi bizler de asla zulmün ve zalimin yanında olmayacağız. Dünden beri masum 100 Müslüman kimyasal silahla zehirlenerek zalimce katledildiler. Bizler, 'zulüm karşısında susan dilsiz şeytandır' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir Peygamberin ümmeti susmaz. Müslümana kardeşleri katledilirken, susmak yakışmaz." diye konuştu.



Son üç yıldır Suriye'de 160 kez kimyasal saldırı olduğunu söyleyerek, öldürülen çocuklara adalet adına, merhamet adına son bir kez bakmaları gerektiğini dile getiren Mican, şunları kaydetti:



"Eğer bizim ölülerimiz bile Batılıların ölüleriyle eşit değilse, eğer dünyada adalet yoksa, barış da yoktur. Bizler, dünyanın masum çocuklarının zalimce öldürülmelerine sessiz kalmalarını şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler neden bu olay hakkında bir şeyler yapmıyor. Zalim Esed rejiminin ve onun işbirlikçileri, destekçileri, ağababaları olan Rusya'nın, İran'ın, Amerika'nın, gizli açık destek veren diğer katliamcı devletlerin dünya tarihine geçmiş bu alçak saldırıyı şiddetle reddediyoruz, Rabbim Müslümanları korusun."



Grup üyeleri, saldırıda ölenler için dua ettikten sonra dağıldı.