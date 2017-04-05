Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyeleri, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenler için Hatuniye Cami'nde gıyabi cenaze namazı kıldı.



İkindi namazı ardından kılınan gıyabi cenaze namazı sonrasında MASİDAP üyeleri tarafından cami avlusunda basın açıklaması yapıldı.



MASİDAP adına basın açıklamasını dönem sözcüsü Mesut Öner, Suriye'de 6 yıldır katliamların devam ettiğini belirterek, "Karanlık batı ruhunun icadı kimyasal silahlar dün İdlib'te çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır." dedi.



Manisa Sivil Dayanışma Platformu olarak, yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çaba, ümit, gayret ve mücadelelerinin artarak devam edeceğini kaydeden Öner şunları söyledi:



"Artık gözlerimizin içine baka baka İslam coğrafyasında kardeşlerimizin katledişine sessiz kalmayacağız. Bilinsin ki kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.



Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız. İdlib'te insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle, masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilin ki vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviren siz, kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız.



Yeryüzünün bütün mağdur, mazlum ve masumlarına kol kanat germeye, kucak açmaya devam edeceği. Son nefesimize kadar ümitle ve azimle gayret edeceğiz."