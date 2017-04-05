Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Elazığ'da Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısı protesto edildi.



Elazığ Genç STK Platformu üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile akşam namazının ardından İzzetpaşa Camisinde, Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Yapılan duanın ardından bir süre tekbir getiren grup daha sonra dağıldı.