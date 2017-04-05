Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırıları, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara Şubesi üyesi bir grup tarafından, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.



TÜGVA Ankara Şubesi üyeleri, Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını protesto etmek üzere Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.



Vakfın Ankara Şubesi İl Başkan Yardımcısı Taha Kurutlu, grup adına yaptığı açıklamada, Suriye'de Esed ve Rusya'nın, insanlık dışı uygulamalarıyla yapılan kimyasal saldırıları protesto etmek için burada toplandıklarını ifade etti.



Suriye'de 2011'den bu yana masum çocukların katledildiğini, insan haklarının ayaklar altına alındığını belirten Kurutlu, tarihin en büyük toplu katliamlarının yaşandığını ifade etti.



Kurutlu, Rusya'nın da desteğiyle İdlib'de kimyasal silahlar kullanılarak insanların öldürüldüğünü öne sürerek, "Ne olduğunu dahi anlamadan gözleri açık şehit olan melekleri dünya görmüyor. Kimyasal silah insanlık suçu değil mi Birleşmiş Milletler, yoksa ölen Müslüman olunca kimyasal silah meşru mudur?" diye konuştu.



İslam dünyasının suni tartışmalara, anlamsız ayrışmalara son vermediği ve birlik olmadığı sürece daha çok insanın hayatını kaybederek, şehirlerin yerle bir edileceği değerlendirmesinde bulunan Kurutlu, şunları kaydetti:



"Buradan İslam alemine sesleniyoruz, Allah rızası için kardeşlerinizi ölüme terk etmeyin. Zalimlere öfke duyun, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılın, şehitlerin aziz hatırasını incitmeyin. Halep'te olanlar arşıalayı titretiyor. Ölüm uykusundan uyanın. Türkiye'nin, devleti ve milletiyle her zaman olduğu gibi mazlumun yanında zalimin karşısında olduğunu buradan bir kere daha dünyaya ilan ediyoruz. Devletimizin mazlum halklar için atacağı her adımın sonuna kadar arkasında olacağımızı da buradan haykırıyoruz."



Açıklamanın ardından grup, "Kimyasal silah suç değil mi ?", "İdlib'e sessiz kalma" şeklinde slogan attı.