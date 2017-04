Esed Rejiminin Kimyasal Silah Saldırılarına Tepkiler

Hamas, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını kınadı.



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki katliam ve bölge sakinlerine yönelik kimyasal silah saldırısı başta olmak üzere Suriye halkını hedef alan toplu katliamı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Suriye'de akan kanın durdurulması, savunmasız sivil vatandaşların katliam ve yıkımdan kurtarılması çağrısında bulunuldu.



Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal silah saldırısı sonucu çoğu çocuk 100'den fazla sivilin öldüğü, 500 kişinin gazdan etkilendiği belirtilmişti.



Suriye'de Esed rejimi, son 10 günde 4 kez sivillere yönelik kimyasal silah saldırısı düzenlerken, İdlib'in El-Habit beldesine dün gece gerçekleştirilen klor gazlı saldırıda da 20 sivil zehirlenmişti.