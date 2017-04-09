Esed Rejiminin Kimyasal Saldırılarına Tepkiler

Eğitim Bir-Sen Muş Şubesi Başkanı Mahir Barışan, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.



Barışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından beri Suriye'de bir trajedi yaşandığını söyledi.



Özellikle emperyalist devletler, batı ve artı işbirlikçilerinin Orta Doğu'da bir proje hazırladığını aktaran Barışan, öncelikle krallıkla, oligarşi ile yönetilen devletleri tasfiye ederek kendi projelerini gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.



Barışan, şöyle konuştu:



"Bu amaçla da Orta Doğu baharı adı altında maalesef bu devletleri dizayn etmeye başladılar. Tunus'tan başlayan süreç Suriye'de şu anda devam etmekte. Bunun nerede son bulacağını kestiremiyoruz. Bu açıdan baktığımızda Esed rejimi ve onun destekçileri 2011 yılından beri mazlumları öldürmekte, kanına girmekte ve büyük bir vahşet sergilemektedir. Maalesef batı ve batının işbirlikçileri, yardakçıları, üç maymunu oynamakta, bu noktada İran, Rusya ve Esed mazlumları katletmektedir. Batı da buna ses çıkarmamakta."



İdlib'te gerçekleşen saldırının daha önce Halep ve Suriye coğrafyasında gelişen olaylardan sadece biri olduğunu vurgulayan Barışan, şöyle konuştu:



"Kimyasal silah kullanıldı ve orada 100'e yakın insan öldü. Bunların çoğu çocuk. Bu katliamın gerçekleşmesine Esed sebep olduysa da, destekçileri İran ve Rusya'dır. Biz mağdurların sesi olmaya devam edeceğiz. Bugün genel merkez düzeyinde İran Büyükelçiliği'nden Rusya Büyükelçiliği'ne doğru oluşturduğumuz kortej, hem Orta Doğu'da hem de dünya medyasında çok büyük yankı uyandırdı. Bu tür sivil eylemlerimiz devam edecek ve biz dünyanın gözünü bu coğrafyaya çevirmeye devam edeceğiz."



ABD'nin yaptığı füze saldırılarını da eleştiren Barışan, yine ortada yanan ve ölenlerin yine Müslümanlar olduğunu hatırlattı.



Birçok vahşet ve insan ölümünün İran'ın desteği ile sürdüğünü sözlerine ekleyen Barışan, "Elma korkusu ile gelen ve birçok çocuğun da ölümüne sebep olan bu kimyasal vahşeti kınıyoruz. İdlib'in rejim uçakları ve yandaşları Suriye ve İran tarafından bombalanmasını asla ve asla kabul etmeyeceğiz. Bu noktada hükümetimiz, devletimiz üzerine düşeni gerçekleştirmektedir." dedi.