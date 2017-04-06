Esed Rejiminin Kimyasal Saldırılarına Tepkiler

Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazı saldırısı, Kahta ilçesinde protesto edildi.



Yüzüncü Yıl Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve bir grup vatandaş, rejim saldırılarını kınadı.



Kahta sivil toplum kuruluşları adına konuşan Kasım Sarı, Esed rejiminin düzenlediği son katliamda çoğu çocuk 100'ü aşkın sivilin katledildiğini, zalim iktidarın pervasızca masum çocukları ve sivilleri öldürmeye devam ettiğini ifade etti.



Kimyasal bombayla öldürdükleriyle yetinmeyen şer güçlerin yaralı olanları da ortadan kaldırmak için hastahaneleri de bombaladığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:



"Dünyanın sözde yöneticileri ABD, AB ve NATO, bu katliamlara gözünü kapatmış, üç maymunu oynuyor. Bugün hiçbir batı ülkesinde manşetler Arapça atılmadı. Dünya elma kokusuna boğuldu. İnsanlık utandı ama ne Esed, ne Rusya, ne ABD, ne de işbirlikçileri utanmadı. Bütün dünya şunu çok iyi bilmeli ki bu katliamda Rusya ve ABD başta olmak üzere emperyalist batı ve bu katliama sessiz kalan herkes katil Esed'in suç ortaklarıdır."



Okunan basın açıklamasının ardından kılınan gıyabi cenaze namazı ve yapılan duaların ardından kalabalık dağıldı.