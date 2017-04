Esed Rejiminin Kimyasal Saldırıların Tepkiler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, İdlib'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Katil ve aşağılık bir rejim tarafından katledilen çocukların, insanların görüntüleri yürek dağlamaktadır. Bu soruna çok acil bir çözüm bulunmalı, insanlık dışı uygulamaların sahibi bu rejimden insanlık adına hesap sorulmalıdır." ifadelerini kullandı.



Aktay yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda aralarında 50'den

fazla çocuğun da bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini anımsattı. Saldırıda çok sayıda

yaralının da bulunduğu aktaran Aktay, "Otopsi sonuçlarına göre bu vahşette kimyasal silahların kullanılmış olması insanlığın ve uluslararası toplumun sorumluluğunu daha da artırmaktadır." ifadesini kullandı.



Esed rejiminin daha önce Şam'ın banliyölerinde ve Doğu Guta'da da kimyasal silahlar

kullandığını anımsatan Aktay, şunları kaydetti:



"O dönem de bu saldırı çok büyük tepki toplamış, uluslararası toplumda Suriye'ye Birleşmiş Milletler'in denetim ve gözetiminde müdahale beklentisi artmıştı. Ancak dönemin ABD Başkanı Obama

Suriye'deki kimyasal silahların ülkeden çıkarılması karşılığında bu vahşetin unutulması konusunda

Esed rejimi ile uzlaşmıştı. Gelinen nokta bize bu ve benzeri idare-i maslahat politikalarının Suriye

krizini çözmekte yetersiz olduğunu tüm çıplaklığıyla göstermektedir.

İdlib'de yaşanan vahşetin ardından uluslararası toplumda yaşanan tartışmalar insaf ve izanın

kaybedildiğinin en açık delilidir. Rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen alçak ve hain bir saldırının

ardından muhalif grupların suçlanması ya da Esed rejiminin bu eylemi ile kırmızı çizgiyi aştığı

açıklamaları insanlık vicdanını artık tatmin etmemektedir. Katil ve aşağılık bir rejim tarafından

katledilen çocukların, insanların görüntüleri yürek dağlamaktadır. Bu soruna çok acil bir çözüm

bulunmalı, insanlık dışı uygulamaların sahibi bu rejimden insanlık adına hesap sorulmalıdır."



"Birleşmiş

Milletler böyle bir trajediye çözüm üretmeyecekse, Uluslararası Adalet Divanı bu çağ dışı katliam

karşısında hiçbir refleks göstermeyecekse uluslararası barış ve istikrar nasıl sağlanacaktır?" sorusunu soran Aktay, İdlib'deki hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bu insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenlere

Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediklerini aktardı.



Kimyasal silahlarla çocuk

katledenleri lanetleyen ve Suriye'deki bu dramın bir an evvel sonlandırılması için

uluslararası topluma çağrıda bulunan Aktay, "Bu saldırı sonrasında yansıyan görüntüler şu ya da bu siyasal çıkar anlayışıyla değil insanlık

adına ve sağduyuyla hareket edilmesi zorunluluğunu bir kez daha ortaya koydu. Gelin daha fazla

işbirliği ile Suriye'deki bu katil rejime, insanlığa karşı işlediği suçlarla insanlığın yüzünü kızartan bu

hain rejime tepkimizi gösterelim, bu trajediyi bir an önce bitirelim." ifadelerini kullandı.