Esed Rejiminin Kimyasal Saldırıların Tepkiler

Suriye Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Riyad Hicab, Beşşar Esed rejiminin İdlib'e bağlı Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal saldırıyı kınayarak, Esed'in bölgedeki terörün kaynağı olduğunu, o yönetimde oldukça terörün yok edilemeyeceğini vurguladı.



Hicab, ABD'nin başkenti Washington'da senatörlerle yaptığı görüşmede, Suriye'de rejimin işlediği suçların giderek arttığını, bunun göz önünde bulundurularak siyasi sürecin yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.



Beşşar Esed'in savaş suçlusu olarak yargılanmasını isteyen Hicab, Cenevre'deki görüşmelerin 5'nci turunun ardından siyasi sürecin yeniden değerlendirilmesi ve de Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması konusunda daha fazla kararlılık gösterilmesi gerektiğini kaydetti.



Suriye rejiminin yaptığı katliamların cezasız kalmaması gerektiğini ve 2011'den beri işlediği savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiğinin altını çizen Hicab, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Zalim bir rejim tarafından işlenen bu insanlık dışı suçu kınıyoruz. Dünyanın, Esed ve onun gibi her türlü moral ve yasal hukuku çiğneyen kişilerin gitmesini sağlamadan önce daha ne kadar barbarlık kanıtı görmesi gerekiyor? Esed'in Rusya ve İran'daki destekçileri, onun suçlarına ortak olarak kendilerinin de suçlu duruma düştüklerini anlamak için daha neyi görmeleri gerekiyor?



Esed bölgedeki terörün kaynağıdır, o yönetimde oldukça terör yok edilemeyecek. Kalplerimiz, katliamın kurbanları için üzüntü, ülkemiz için ise öfkeyle dolu. Esed'in gaddarlığına karşı devrimle ayağa kalkan bizler, Suriye'deki kabusu sonlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz."



Beşşar Esed rejimi de önceki gün İdlib ilinde bulunan Han Şeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almıştı. Saldırıda, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.