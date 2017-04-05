Esed Rejiminin Kimyasal Saldırıları

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısından etkilenip tedavi için Türkiye'ye getirilen kişi sayısı 32'ye ulaştı. Bu kişilerden 2'si kurtarılamadı.



Alınan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki İdlib'in Han Şeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleştirilen saldırıdan etkilenen Suriyelilerin Türkiye'ye sevki sürüyor.



Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, özel kıyafetler giyen sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası Türkiye'ye geçiriliyor.



Sabah saatlerinden bu yana Türkiye'ye getirilen ve Hatay'daki hastanelere kaldırılan kişi sayısının 32 olduğu, durumu ağır olan 2 kişinin de kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavisi süren hastalardan Veda Ajej (35) isimli kadın, AA muhabirine, saldırı sırasında eşi ve çocuklarıyla evde olduğunu belirtti.



"Ailemden haberim yok" -



Büyük bir gürültüyle uyandıklarını aktaran Ajej, "Gazdan etkilenmiştik. Kalkıp, düşmeye başladık. Ayakta duramıyorduk. Baş dönmesi ve mide bulantısı oldu. Nefesim daraldı. Nefes alamaz oldum. Gözlerimden yaş geliyordu. Sonra kendimi kaybetti. Gözümü Türkiye'de hastanede açtım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşim ve 2 çocuğumun durumunu bilmiyorum. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Onlardan haberim yok" ifadelerini kullandı.



Hastanede tedavi gören 14 yaşındaki Mahmut Mansur da saldırı sırasında fırında çalıştığını belirtti.



Fırının evlerine yakın olduğunu anlatan Mansur, "Büyük bir patlama oldu. Başım dönmeye başladı. Yere düştüm. Ayağa kalkamaz oldum. En son etrafımda enkaz vardı ve çığlıkları duydum. Çok sayıda ölü ve yaralı vardı, gerisini hatırlamıyorum." dedi.



Tedavisi süren Ahmed Kadir Dahiye (31) ise saldırı sırasında ailesiyle evde uyuduğunu belirtti. Dahiye, şöyle devam etti:



"Sabah 6-7 civarıydı. Bombardıman oldu ve büyük bir gürültü koptu. Başım döndü midem bulandı. Nefes almakta zorlandım. Sonrasını hatırlamıyorum. 3 çocuğum ve eşimle ilgili bir şey bilmiyorum. Gözümü burada açtım."