Esed Rejiminin İdlib'de Kimyasal Silah Kullanması

BİRLEŞMİŞ İdlib'teki kimyasal silah saldırısının ardından Batılı ülkeler tarafından hazırlanan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısına muhalefet eden Rusya kendi tasarısını hazırladı.



Suriye'de 7. yılına giren iç savaş konusunda BMGK'daki ayrışma, Suriye'nin İdlib'in şehrinin Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silah saldırısının ardından da giderilemedi.



Rusya'nın tasarısı



ABD, İngiltere ve Fransa tarafından hazırlanan BMGK karar tasarısını "Kabul edilemez" olarak nitelendiren Rusya kendi tasarısını hazırlayarak Konsey üyelerine dağıttı.



Rusya'nın tasarısında saldırıya ilişkin kınama yerine "derin endişe" ifadesi kullanılırken kimyasal silah saldırısının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğu belirtilerek sorumlularının hesap vermesi gereği vurgulandı.



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin daha önce kurduğu ortak soruşturma misyonunun (JIM) iddiaları araştırması istenen tasarıda Suriye rejiminden soruşturma heyetinin Han Şeyhun ve çevresinde inceleme yapmasına izin vermesi talep edildi.



Batılı ülkelerin tasarısında ise Esed rejiminden JIM'e, 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini ve o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesi, ayrıca soruşturma ekibinin istediği askeri tesiste inceleme yapması ve askeri yetkilerle görüşmesinin sağlanması isteniyordu.



Rusya tasarıda ayrıca BM Genel Sekreteri ve OPCW Genel Direktöründen bölgeye gönderilmesi için "coğrafi çeşitliliği olan dengeli" bir heyet seçmesini talep etti.



Rusya, JIM'in daha önceki saldırılara ilişkin bulgularını yetersiz bulmuş ve sorumluların cezalandırılması için hazırlanan tasarıyı Konseyde veto etmişti.



Konseyin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa iki gündür tasarılar üzerindeki müzakerelerini sürdürüyor. Henüz iki tasarının da oylamaya sunulup sunulmayacağı konusunda açıklama yapılmadı.