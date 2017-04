Esed Rejiminin İdlib'de Düzenlediği Kimyasal Saldırılara Tepkiler

AK Parti Sivil Toplum ve Hakla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, "Dünya ülkeleri artık elini vicdanına koyup bu insanlık dışı saldırıların son bulması için bir gayret göstermelidir" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de yaşanan içler acısı tablonun benzerlerine, yıllardır üzülerek şahit olunduğunu hatırlatarak, "Türkiye olarak, Suriye'de rejimin sivilleri hedef alan bu canice katliamlarına her zaman, her ortamda en sert cevabı verdik. İdlib'de 100'den fazla masum insanın kanına giren, yüzlerce insanın yaralanmasına sebep olan bu saldırıya sebep olanları bir kez daha kınıyor, lanetliyorum." dedi.



Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasını her ortamda dile getirdiklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"Ne yazık ki uluslararası toplum, 6 yıldır Suriye'de yaşananlara karşı üç maymunu oynuyor. Milyonlarca Suriyelinin hayatını, geleceğini karartan bu savaş ve insanlık suçu derhal soruşturulmalı ve bunların müsebbipleri gereken en ağır cezayı almalıdır. Dünya ülkeleri artık elini vicdanına koyup bu insanlık dışı saldırıların son bulması için bir gayret göstermelidir. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İdlib için yapacağı toplantı çok önemli bir fırsattır. Umarız BM bu kez gereken adımları atar ve bu suça ortak olmaz. Aksi takdirde uluslararası toplum bu ağır vebal ile bataklığın en dibine saplanacaktır."