Esed Rejiminin İdlib'de Düzenlediği Kimyasal Saldırılara Tepkiler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kimyasal saldırıya masum Müslümanlar uğrayınca Batı sadece seyrediyor. Açıklamalar sadece günü geçiştirmeye yönelik." değerlendirmesinde bulundu.



Destici, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mustafa Destici, şu ifadeleri kullandı:



"İdlib'in Han Şeyhun kasabasında insanlık düşmanı katillerin yaptığı kimyasal bombalı saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyorum. Hayatını kaybeden sivil, masum insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabb'im zalimleri kahretsin. Kimyasal saldırıya masum Müslümanlar uğrayınca Batı sadece seyrediyor. Açıklamalar sadece günü geçiştirmeye yönelik. Bakalım Birleşmiş Milletler ne yapacak?"