Esed Rejiminin Düzenlediği Kimyasal Saldırılara Tepkiler

Suudi Arabistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Suriye rejiminin işlediği suçlara karşı koyulmasına ilişkin sorumluluğunu kararlı şekilde yerine getirmesini istedi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı kaynakları Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki kimyasal silah saldırısını, "Suriye'de kimyasal silahların kullanımına ilişkin BMGK'nın 2118 ve 2209 sayılı kararlarının da arasında yer aldığı kimyasal silah kullanımını yasaklayan anlaşmaların ihlal edilmesinin yanı sıra tüm uluslararası kanunlar ve etik ilkeler karşısında açık bir meydan okuma" şeklinde değerlendirerek, "BMGK, Suriye rejiminin işlediği suçlara karşı koyulmasına ilişkin sorumluluğunu yerine getirmeli." ifadesini kullandı.



Haberde, Suudi Arabistan'ın İdlib'te en az yüz sivilin ölümüne yol açan kimyasal saldırıyı kınayarak, bu katliamın, Suriye rejiminin kanlı tarihine kaydedilecek yeni bir trajedi olduğunu belirttiği aktarıldı.



Esed rejimi, geçen pazartesi sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, en az 100 sivil hayatını kaybederken 500 kişi de yaralanmıştı.



Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken, aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.