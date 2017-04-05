Esed Rejiminin Düzenlediği Kimyasal Saldırılara Tepkiler

Lübnan Müftüsü Şeyh Abdullatif Deryan, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ilindeki kimyasal silah saldırısını "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, uluslararası topluma bu menfur ve korkunç suçu işleyenlerin yargılanması çağrısında bulundu.



Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, bunun Suriyeli masumlar aleyhinde işlenen ilk katliam olmadığını belirterek, "Suriyeliler aleyhinde katliamlar işlendi. Uluslararası kanunların suç saydığı bu terör suçlarını işleyenler gözlerini bile kırpmadı. BM Güvenlik Konseyi, Arap Birliği ve uluslararası toplum, insanlık dışı bu suçları işleyenleri yargılamalı." ifadelerini kullandı.



Bu yıkıcı savaşın durdurulması, siyasi çözüm bulunması ve masumların kanlarının akmaması için çalışılması gerektiğini vurgulayan Deryan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Suriye'deki terör eylemleri ve katliamlar, kanun ve insanlık dışıdır. Bu trajik durumdan kurtulmak ve Suriyelileri herhangi bir gerekçe olmaksızın öldüren, evlerinden zorla göç ettiren saldırıların önüne geçmek için katliamlarla mücadele etmek istisnasız herkesin görevidir."



Deryan, Suriye'deki suçların sadece Suriye halkı aleyhine değil tüm Arap ve Müslüman halklar aleyhinde işlendiğini belirtti.



Esed rejimi, dün sabah İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine kimyasal silah saldırısı düzenlemiş, en az 100 sivil hayatını kaybederken 500 kişi de yaralanmıştı.



Kimyasal silah saldırısının ardından kurtarma faaliyetleri devam ederken, aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklar da bir hastane ve bir sivil savunma merkezini vurmuştu.



Uluslararası toplum saldırıyı kınamış, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) saldırıyla ilgili bugün acil toplanma kararı almıştı.