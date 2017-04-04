Esed Rejiminin Düzenlediği Kimyasal Saldırılara Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırılarını kınadığını bildirdi.



Tillerson, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "ABD, İdlib kentinde düzenlenen kimyasal silah saldırısını güçlü bir şekilde kınamaktadır, bu tür silahlar son bir ayda üçüncü defa kullanılmıştır." ifadesine yer verildi.



Gelişmeleri takip ettiklerini belirttiği açıklamada Tillerson, "(Bu saldırı) Beşşar Esed'in barbarca ve vahşice yönettiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Rusya ve İran dahil olmak üzere, Esed'i destekleyenler, Esed'in niyeti hakkında yanılsamaya kapılmamalıdır. Kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan kişi kim olursa olsun insani ahlakı hiçe saymıştır ve sorumlu tutulmalıdır."



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yedinci yılına giren bu berbat çatışma açık bir şekilde göstermektedir ki gerçek bir ateşkes sağlanmalıdır ve bölgedeki silahlı gruplar buna uymalıdır. Rusya ve İran'ı böyle bir saldırının asla tekrar gerçekleşmemesi için Esed üzerindeki etkisini kullanmaya çağırıyoruz. Astana'daki ateşkes görüşmelerinin garantörü olduğunu söyleyen Rusya ve İran bu ölümlerden dolayı büyük bir sorumluluk altındadır."



Esed rejimi unsurlarının İdlip kentine düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.