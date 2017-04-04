Esed Rejiminin Düzenlediği Kimyasal Saldırılara Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısını, "Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez." sözleriyle kınadı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin kimyasal silah saldırısını kınadığı bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Suriye'de, kadın ve çocukların da aralarında olduğu masum insanları hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldırı uygar dünya tarafından göz ardı edilemez. Beşşar Esed rejiminin bu hain eylemleri, önceki yönetimin zayıflığının ve kararsızlığının bir sonucudur. Barack Obama 2012 yılında kimyasal silah kullanımına ilişkin bir kırmızı çizgisinin olduğunu söyledi ve ardından hiçbir şey yapmadı. ABD, bu kabul edilemez saldırıyı kınama noktasında tüm dünyadaki müttefikleriyle bir arada durmaktadır."



Trump'tan önce basın mensuplarına Beyaz Saray'daki gayrı resmi basın toplantısında kısa bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da aynı ifadeleri kullanmıştı.



Esed rejimi unsurlarının İdlib kentine düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da olduğu en az 100 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor.