Esed Rejiminin Ateşkes Ihlalleri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Dumanların yükselmesi

-Sivil savunma ekipleri ve vatandaşların arama ve kurtarma çalışmaları

-İş makinelerinin enkaz kaldırma çalışmaları

-Binalarda ağır hasar meydana gelmesi Suriye ordusuna ait savaş uçağının İdlib kentine bağlı Binniş kasabasına düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. Sivil savunma ekipleri ve vatandaşlar, iş makineleri yardımıyla enkaza dönen binada arama kurtarma çalışması başlattı. Saldırı sebebiyle bölgedeki bazı binalarda ağır hasar meydana geldi.