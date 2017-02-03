Esed Rejimi, Suriye'de Ateşkes Ihlallerini Sürdürüyor

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El Vardat köyü çevresinde yaşanan çatışmalar
Bölgeden yükselen duman
Muhalif birliklerin hazırlıkları
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ebu Ali el-Garib ile röportaj
ÖSO mensubu bir kişi ile röportaj
Suriye'nin Dera kentinde muhalif güçlerin, 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen 10 gündür rejim ve ona destek veren güçlerle çatıştığı bildirildi.
Dera'nın kuzey kırsalında rejim güçlerinin eline geçen El-Vardat köyü çevresinde muhaliflerle rejim güçleri arasında silahlı çatışma ve karşılıklı bombardıman yaşanıyor.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ebu Ali el-Garib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ve ona destek veren güçlerin yürürlükteki ateşkesi fırsat bilerek Ürdün'ün başkenti Amman ile Şam arasındaki otoyol üzerinde bulunan Vardat köyünü birkaç gün önce ele geçirdiğini ve bu bölgede ilerlemeye çalıştığını kaydetti.
Askeri operasyonlar ve rejimin güneydeki illerle tek ikmal yolu olan otoyol çevresinde yığınak yapması nedeniyle ateşkesin Dera'da tam olarak uygulanmadığını belirten Garib, bölgedeki köylerden yüzlerce kişinin Dera'nın doğu kırsalındaki bölgelere göç ettiğini aktardı.
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El Vardat köyü çevresinde yaşanan çatışmalar Bölgeden yükselen duman Muhalif birliklerin hazırlıkları Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ebu Ali el-Garib ile röportaj ÖSO mensubu bir kişi ile röportaj Suriye'nin Dera kentinde muhalif güçlerin, 30 Aralık'ta yürürlüğe...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: