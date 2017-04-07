Esed Rejimi, Doğu Guta'nın Arbin Beldesindeki Ulu Cami'yi Vurdu

- Savaş uçaklarının vurduğu caminin içinden ve dışından görüntüler

Saldırılara isyan eden bir Suriyelinin konuşması Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin güneyindeki Dera ili ile başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.



Şam'da camiye saldırı



Arbin yerel koordinasyon üyesi Ammar el Buşi, rejim ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde Ulu Cami'yi vurduğunu bildirdi.



Buşi, saldırıda 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 sivilin yaralandığını ifade etti.



Camide hasar meydana geldiğine değinen Buşi, "Esed ordusu Arbin ve Doğu Guta bölgesindeki ilçe ve beldelere yönelik saldırılarına devam ediyor." dedi.