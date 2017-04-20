- Esed rejimi, Al Latamine'yi bombaladı



HAMA - Suriye rejim güçlerine ait uçak ve topları tarafından Hama yakınlarındaki tarihin en eski şehirlerinden, içinden Asi nehrinin geçtiği 20 bin nüfuslu verimli toprakları bulunan tarihi Al Latamine kasabasına yapılan bombardımanda, 15 sivil yaralandı.

Suriye rejim güçlerinin Hama yakınlarındaki mezraları bombalaması sonucu mahsuller de zarar gördü. Bölge halkı evlerini ve topraklarını terk ederek, daha güvenli bölgeler olan İdlib ve Türkiye sınırı yakınlarındaki çadır kentlere doğru gitmeye başladı.