Esed Rejimi, Al Latamine'yi Bombaladı

Suriye'de Esed rejimi, Hama yakınlarındaki dünyanın en eski şehirlerinden 20 bin nüfuslu Al Latamine kasabasını uçaklar ve toplarla bombaladı. Saldırıda 15 sivil yaralandı.



Suriye rejim güçlerinin Hama yakınlarındaki mezraları bombalaması sonucu mahsuller de zarar gördü. Bölge halkı evlerini ve topraklarını terk ederek, daha güvenli bölgeler olan İdlib ve Türkiye sınırı yakınlarındaki çadır kentlere doğru gitmeye başladı.



(Abu Mucahit El Halebi/İHA)