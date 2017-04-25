Esed Projesi Kapsamında Bursa Gezisi Gerçekleştirildi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 2015 EDES Programı Dikkat Eder Misiniz? Projesi kapsamında 136 öğrenci, veli, öğretmen ve idarecinin katılımıyla Bursa gezisi düzenlendi.



Proje kapsamında merkez ilçedeki muhtelif okullarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayan çocukların veli ve öğretmenleri, sıra dışı etkinliklere katılarak farkındalık oluşturma ve günlük hayata adaptasyonu amaçlayan faaliyetler ile hedef kitledeki çocukların toplumsal ortamlardaki davranışlarını gözlemleme fırsatı buldular. Bu vesileyle hedef grup ailelerin motivasyonu artırıldı. Aile ve öğretmenlere aynı anda çocukları günlük hayatta beraber izleme fırsatı sağlandı. Merkez ilçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 11 okul ve kurumdan özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan öğrencilerin, veli ve öğretmenleri mihmandarlığında katıldıkları gezi, sabah Hükümet Meydanından hareket ederek geziye başladı. Gezici grup ilk olarak Bursa'ya bağlı Cumalıkızık köyünde köy kahvaltısı yaparak, Kaplıkaya Cazibe Merkezi ve Akvaryumu ziyareti, Kestel durağından Acemler durağına kadar süren tramvayla seyahat tecrübesi yaşadılar. Ardından Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden grup, bir alışveriş merkezinde geçirilen serbest zamanın ardından akşam yemeğini de yedikten sonra Bilecik'e döndüler.



Tüm katılımcıların masrafları, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje bütçesinden karşılanarak, katılımcılara proje yaka kartları, logolu proje şapka ve tişörtleri de hediye edildi. - BİLECİK