Esed, Muhalif Bölgelerde Eğitimi Hedef Aldı"

ADHAM KAKO - Suriye'deki savaşta Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, 2016'da en fazla hedef aldığı kurumların başında okullar geldi. İdlib'in Maaret en-Numan ilçesinde saldırılarda yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilebilen okullarda 90 öğrenciye bir derslik düşüyor.



Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, 6'ncı yılındaki iç savaşta Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde ilk ve ortaokullar ile üniversiteleri sıklıkla hedef aldı. Maaret en-Numan ilçesine bağlı onlarca okul, hava saldırılarında ciddi hasar alarak hizmet dışı kaldı.



İlçedeki okulların ihtiyaçları ve koordinasyonları ile ilgilenen Eğitim Koordinasyon Merkezi de Kasım 2016'daki hava saldırılarında kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı 250'ye yakın eğitim kurumu bulunuyor. İlçede ayrıca Özgür Halep Üniversitesine bağlı fakülteler de mevcut.



Eğitim Koordinasyon Merkezi Müdürü Halid el-Mahmud, konuya dair AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Saldırılar sonucu okullarımız kapanıyor. Okullarımız yeniden hazır hale getirildikten hemen sonra bir kez daha hedef alınıyor. Böylelikle rejim, bölgemizdeki eğitim altyapısını yerle bir ederek eğitimi sadece kendisinin verebileceği mesajını veriyor. Rejim, Suriye'de eğitim için Birleşmiş Milletlerden (BM) tahsis edilen paraya da el koymak istiyor." dedi.



Okulların vurulması sonucu eğitime sıklıkla ara vermek zorunda kaldıklarını vurgulayan Mahmud, "İmkanlarımızın yettiği kadar eğitim vermeye devam edeceğiz. Enkaz altında kalsak bile bu çabamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bizler uluslararası kamuoyuna çağrı yapıyoruz. Yaşanan sıkıntılarımıza her türlü desteğin verilmesini istiyoruz." diye konuştu.



Bir sınıfta 90 öğrenci



Rejim ve destekçileri tarafından hedef alınarak yıkılan pek çok okul, yeniden yapılarak veya tamir edilerek öğrencilere hizmet vermeye çalışıyor. Maaret en-Numan bölgesinde hedef alınan okulların yüzde 60'ı yeniden yapılarak eğitim vermeye başladı.



Maaret en-Numan Yerel Meclisi Eğitim Ofisi Müdürü Firas Süleyman, "Şu an kentte 25 okulumuz var ama bunlardan sadece 19'unda eğitim verilebiliyor. Okullarımızın yüzde 40'ı saldırılar sonucu tamamen yıkıldı." ifadesini kullandı.



Eğitim verilebilen okullarda 10 bin öğrenci bulunduğunu kaydeden Süleyman, "Bunlardan sadece 6 veya 7 bin öğrencimiz okullara gitmektedir. Sınıflardaki öğrenci sayısı 90'a kadar çıktı. En düşük öğrenci sayısı 60. Her sınıfta 60 ila 90 öğrenci ders görüyor." dedi.



Firas, okulların yeniden yapılması ve eğitim hizmeti verebilmesi için çeşitli projeler hazırladıklarına ama uluslararası destek alamadıklarına dikkati çekti.



Fakülteler de vuruldu



Özgür Halep Üniversitesi Fakülteler Topluluğu Sorumlusu Halid Daif da ilk ve ortaöğretim kurumlarından sonra Eğitim Fakültesinin de hedef alındığını söyledi.



Daif, şöyle devam etti:



"Şu an Eğitim Fakültesi binasındayız. Fakülte, içinde Arap dili bölümü, ilahiyat bölümü, sağlık enstitüsü bölümlerini barındırıyordu. Rejim sistematik şekilde eğitim altyapısını çökertmeye çalışarak eğitim sektörünü ve olanaklarımızı yerle bir etmek istiyor."



Savaş nedeniyle on binlerce okulun kullanılamaz hale geldiği, binlerce eğitim personelinin de hayatını kaybettiği Suriye'de BM verilerine göre, 5-17 yaşları arası 4 milyon Suriyeli çocuğun eğitime ihtiyacı var. Suriye'de eğitim çağındaki 2,1 milyon çocuk okula gidemezken, komşu ülkelere sığınan 700 bin Suriyeli çocuk da eğitim alamıyor.



Rusya ve Türkiye garantörlüğünde imzalanan ateşkes mutabakatı 30 Aralık'ta yürürlüğe girdi ancak rejim ve müttefikleri bazı bölgelerde ateşkes ihlallerine devam ediyor.