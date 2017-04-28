Esat Ailesinin Avrupa'daki Mal Varlikları Güvencelerini Kaybediyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın sürgündeki amcası Rıfat Esat, Avrupa'da kıskaç altında. İspanya ve Fransa, Rıfat Esat ve ailesine ait milyonlarca dolarlık mal varlığına el koydu
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