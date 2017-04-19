Esas 67 Burda'dan Küçüklere Büyük Eğlence

20-23 Nisan tarihleri arasında Zonguldak'ın tüm çocukları 67 Burda AVM' de buluşuyor.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 67 Burda Alışveriş Merkezi'nde "Bir Tatil Köyü Macerası" etkinliği ile ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor. 20 Nisan tarihinde başlayacak olan etkinlik, 23 Nisan tarihinde sona erecek. Etkinlikte renkli yarışmalar, kum havuzu- balık tutma aktiviteleri, mini disko şarkılar ve danslar, fotoğraf çekme gibi birbirinden eğlenceli etkinlikler saat 14.00-19.30 arasında 3 seans şeklinde gerçekleşecek olan etkinlik minik ziyaretçilere açık olacak. - ZONGULDAK