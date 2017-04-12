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Esas 67 Burda'da Otomobil Sahibini Buldu
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Esas 67 Burda'da Otomobil Sahibini Buldu

Esas 67 Burda alış veriş merkezi 4 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte araç ve motosiklet kazanan talihlilere araçları teslim edildi.

Esas 67 Burda'da Otomobil Sahibini Buldu

Esas 67 Burda alış veriş merkezi 4 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte araç ve motosiklet kazanan talihlilere araçları teslim edildi.

01 Aralık 2016 -28 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada 67 Burda AVM içindeki mağazalardan gün içinde yapılan toplamda 75 TL ve üzeri alışverişlerin fiş/faturalarını getiren ziyaretçiler, çekilişe katılmaya hak kazandı. Esas 67 Burda alış veriş merkezinde 4 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen çekilişte araç ve motosiklet kazanan talihlilere araçları teslim edildi. 74949 bilet numarasıyla Hyundai Tucson marka araç kazanan Cenk Topçu ve 73504 seri numaralı bilete Mustafa Özmen isimli talihlilere isabet eden Motosiklet yapılan işlemlerin ardından Esas 67 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan tarafından teslim edildi.

Esas 67 Burda AVM Müdürü Kubilay Cem Kabacan, talihlilere anahtarları teslim ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

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