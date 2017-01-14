Ünü Sanatçı İlyas Yalçıntaş Esas 67 Burda'da sevenleriyle buluştu.
"İncir" şarkısıyla milyonlarından kalbine taht kuran İlyas Yalçıntaş, Esas 67 Burda alış veriş merkezinde akustik konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren akustik konserde Ünlü sanatçı İncir, İçimdeki duman, bu nasıl veda, Sadem isimli şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Konserde ziyaretçiler unutulmaz bir gün yaşadı. - ZONGULDAK
Esas 67 Burda'da İlyas Yalçıntaş Rüzgarı
Ünü Sanatçı İlyas Yalçıntaş Esas 67 Burda’da sevenleriyle buluştu.
Ünü Sanatçı İlyas Yalçıntaş Esas 67 Burda'da sevenleriyle buluştu.
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