Esas 67 Burda'da 23 Nisan Coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezinde etkinlik düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezinde etkinlik düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında AVM giriş katında ziyaretçilere Ücretsiz pamuk şekeri dağıtımı, paten gösterisi ve 23 Nisan gösterileri sahne aldı. AVM yönetimi tarafından bayrama özel düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. - ZONGULDAK