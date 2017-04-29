Esas 67 Burda Avm'de Kazı Kazan Kampanyası

Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezi tarafından kazı kazan etkinliği başladı. 2 gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde ziyaretçiler birbirinden güzel hediyeler kazandı.



Etkinliklerine ara vermeden devam eden Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi kazı kazan etkinliği ile ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Aynı gün içinde toplamda 200 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp Google Play veya Apple Store' dan 67 Burda Cepte uygulamasını indiren ve Kazı Kazan etkinliğine katılan ziyaretçilere birbirinden güzel hediyeler verildi. - ZONGULDAK