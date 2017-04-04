Esad ve Rusya'nın Saldırıları Rus Konsolosluğu Önünde Protesto Edildi

Esad rejiminin ve Rusya'nın Suriye'de sivillere yaptığı saldırılar Türkiye'de prototesto ediliyor. Sivil insanların ölümünden sorumlu tuttuğu Rusya, İran ve Suriye'de rejim yönetimini elinde bulunduran Beşar Esed'i protesto etmek isteyen binlerce kişi, Özgür Düşünce Eğitim Hakları Derneği'nin (Özgür-Der) organizesiyle Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nin üzerindeki Taksim Tünel Meydanı'nda saat 21.00 sıralarında toplandı.



KALABALIK GRUP RUSYA KONSOLOSLUĞU'NA YÜRÜDÜ

Büyük bir kalabalık ellerinde hayatlarını kaybeden Suriyeli çocukların fotoğraflarıyla Rusya Konsolosluğu'na yürüdü.

HAYATLARINI KAYBEDEN SURİYELİLER İÇİN DUA EDİLDİ

Binanın önüne gelen göstericiler Suriye'de hayatlarını kaybeden siviller için dua etti. Gazeteciler Adem Özköse ve Erem Şentürk'ün yanı sıra Uluslararası Doktorlar Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Suriye'deki iç savaşın sorumlularını lanetleyen konuşmalar yaptı.

Grup sloganlar eşliğinde Tünel Meydanı'na geri dönerken, protesto başladığı noktada son buldu.



ESAD REJİMİ KİMYASAL GAZLA SALDIRDI

Esad rejiminin bugün İdlib'de bir yerleşim yerine kimyasal gazla saldırması sonucu çoğu çocuk 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti, 500 üzerinde Suriyeli yaralandı.

Kaynak: Haberler.com