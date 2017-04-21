Esad: Tahliye Konvoyunu El- Nusra Bombaladı

Suriye hükümeti geçen Cumartesi günü iki Şii köyünden tahliye edilenlerin taşındığı konvoya yapılan saldırıyı, önceden terör örgütü el- Nusra'nın gerçekleştirdiğini öne sürdü.



Suriye hükümetini destekleyen Mayadin TV'ye konuşan Beşar Esad, saldırıda 130 Suriyeli'nin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Suriye ordusunun "teröristlere gereken cevabı" verdiğini söyledi.



Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar el Caferi de yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, "İsrail'den ülkesine yönelik saldırıları karşısındaki sessizliğini sürdürmesinin" bu saldırgan politikaların sürmesini ve terör örgütü el- Nusra'ya destek sağlanmasını teşvik ettiği savundu.