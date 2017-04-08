Esad rejiminin SSCB'den Kalma Kimyasal Silah Varilleri Görüntülendi
ABD'nin vurduğu Esad rejiminin hava üssünden gelen bir fotoğraf dikkat çekti. Karede SSCB'den kalma kimyasal silah varillerine çok benzeyen variller görülüyor.
ABD savaş gemileri, İdlib kentine kimyasal silahlarla saldıran uçakların kalktığı Şayrat Hava üssüne füze saldırısı düzenledi. Saldırıda Amerikan ordusunun ilk kez vurduğu Esad rejimine ait 20'ye yakın uçak imha edildi.
ABD: KİMYASAL SİLAH DEPOSUNU VURDUK
Saldırıya ilişkin gazetecilere açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığından Albay Jeff Davis, rejime ait kimyasal silah deposunun vurulduğunu açıklamıştı.
Rusya'dan yayın yapan haber sitesi Sputnik, üssün saldırı sonrasında çekilen fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan bir fotoğraf çok dikkat çekti. Karede SSCB'nin kimyasal silah varillerine benzeyen variller görülüyor.
SSCB rejimine ait olduğu söylenen kimyasal silah varili:
Sosyal medyada yankı uyandıran görüntülerdeki varillerin SSCB'den kalma kimyasal silah varilleri olabileceği belirtildi.
Esad rejiminin üssünde çekilen fotoğraf:
Kaynak: Haberler.com