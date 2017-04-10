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Esad Rejimin Uçaklarının Yüzde 20'si İmha Edildi'
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Esad Rejimin Uçaklarının Yüzde 20'si İmha Edildi'

ABD Savunma Bakanı Mattis, yaptıkları hava saldırısında Esad rejimine ait uçakların yüzde 20'sini imha ettiklerini duyurdu.

Esad Rejimin Uçaklarının Yüzde 20'si İmha Edildi'

ABD Savunma Bakanı Mattis, yaptıkları hava saldırısında Esad rejimine ait uçakların yüzde 20'sini imha ettiklerini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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