Esad Rejimin Uçaklarının Yüzde 20'si İmha Edildi'
ABD Savunma Bakanı Mattis, yaptıkları hava saldırısında Esad rejimine ait uçakların yüzde 20'sini imha ettiklerini duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Mattis, yaptıkları hava saldırısında Esad rejimine ait uçakların yüzde 20'sini imha ettiklerini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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