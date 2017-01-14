Esad Rejimi Kimyasal Silah Kullanımından Sorumlu Tutuldu





Suriye'de Esed rejimi kimyasal silah kullanmakla yeniden suçlandı. Reuters Ajansı'nın haberine göre Birleşmiş Milletler ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü tarafından hazırlatılan raporda kimyasal silahların kullanılmasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve kardeşinin doğrudan sorumlu olduğu belirtildi.



Öte yandan IŞİD'in Suriye'den temizlenmesine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesindeki terörist unsurların bombalandığı açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri geçtiğimiz Ağustos'tan beri devam eden operasyonda bin 775'i IŞİD'li, 310'u PKK/PYD'li olmak üzere toplam 2 bin 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.



Bu sırada "İsrail'in de Suriye'ye dönük askeri hava operasyonları düzenlediği"http://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/1.764920 iddia edildi. İsrail savaş uçaklarının başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'nda bulunan Hizbullah'a ait mühimmat depolarını vurduğu ileri sürüldü.



İsrail'in daha önce de birçok defa Suriye'de Hizbullah hedeflerini vurduğu belirtilmişti. Fakat Tel Aviv yönetimi bu iddiaları onaylamamıştı.



Auteur: euronews-tr



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