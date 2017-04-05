Esad Rejimi Kimyasal Gazdan Etkilenen Sivilleri Hastanede Vurdu
Esad rejimi dün İdlib'in Han Şeyhun beldesinde kimyasal silahla saldırdığı sivillerden hastanede tedavi görenleri uçaklarla bombaladı.
Esad rejimi dün İdlib'in Han Şeyhun beldesinde sivillere kimyasal gazla saldırdı.
Saldırı sonucu çoğu çocuk 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. 500'ün üzerinde sivil de yaralandı.
REJİMİN VURDUĞU HASTANEDEN FOTOĞRAFLAR GELDİ
Saldırı sonrasında kimyasal gaza maruz kalan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Esad rejiminin uçakları, sivilleri bu sefer de hastanede vurdu. Hava saldırısı sonrasında hastaneden korkunç görüntüler geldi.
Yayınlanan fotoğraflarda sedyede yatan yaralıların uçakların bombası sonucu hayatlarını kaybettikleri görülüyor.
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