Esad Kimyasal Saldırıyı Yalanladı: "Yüzde 100 Uydurma"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İdlib'teki kimyasal saldırıyı yalanlayarak, "Yüzde 100 uydurma" dedi.



AFP'ye verdiği röportajda Esad, kimyasal saldırıyla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları yalanlayarak, "Yüzde 100 uydurma" dedi.



Saldırı için emir verilmediğini söyleyen Esad, "Kimyasal silah kullanmayı birkaç yıl önce bıraktık. Eğer kimyasal silaha sahip olsak bile bunu asla kullanmayız. Beklentimiz, başta ABD olmak üzere tüm Batı'nın terör olaylarıyla mücadele etmesi. Saldırı bahanesiyle böyle bir hikaye uydurdular" diye konuştu.



Rejim güçlerinin 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun bölgesine düzenlediği kimyasal saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.



ABD, kimyasal saldırılardan Rusya ve Esad yönetimi sorumlu tutarken, Rusya ve Esad yönetimi ise bu suçlamaları yalanlamıştı. - ŞAM