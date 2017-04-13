Esad: Kimyasal Saldırı "Yüzde 100 Uydurma"

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, geçen hafta İdlib'de düzenlendiği iddia edilen "kimyasal gaz" saldırısının "yüzde 100 uydurma" olduğunu söyledi.



AFP haber ajansının Twitter hesabından duyurduğu açıklamalara göre Esad, aynı zamanda Suriye ordusunun tüm kimyasal silahlarından arındığını belirtti ve bu konuda yalnızca "tarafsız ve adil" araştırmaya izin vereceklerini söyledi.



(Fotoğraflı) - İstanbul