Esad'ın Kimyasal Gazla Saldırdığı İdlib'den Yürek Yakan Görüntüler
Esad'ın kimyasal gazla saldırdığı İdlib'ten gelen görüntüler görenlerin yüreklerin yaktı. İnsanlık suçu işlenen İdlib'de çoğu çocuk 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti.
Esad rejimi, muhaliflerin elinde bulunan İdlib kentinde bir yerleşim yerine kimyasal gaz saldırısı düzenledi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda çoğu çocuk 100'ün üzerinde Suriyeli hayatını kaybetti. İnsanlık dışı saldırı da 500'ün üzerinde Suriyeli de yaralandı. Saldırı sonrası sivillerin çektiği acıların görüntüleri paylaşıldı.
İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ İDLİB'DEN YÜREK YAKAN KARELER
Kaynak: Haberler.com
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