Esad'ın bombası İsmail'i bu hale getirdi

Suriye'de süren iç savaşta evlerine düşen varil bombası sonucu annesi, babası ve ablasını kaybeden kendisi de atılan bombada kolunu ve gözünü kaybeden 17 yaşındaki Muhammed İsmail, Adana'da hayata tutunmaya çalışıyor



ADANA - Suriye'de süren iç savaşta evlerine düşen varil bombası sonucu annesi, babası ve ablasını kaybeden kendisi de atılan bombada kolunu ve gözünü kaybeden 17 yaşındaki Muhammed İsmail, Adana'da yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye'de süren iç savaş sırasında Beşar Esad'ın 2013 yılında Rakka'da attığı varil bombalarından biri İsmail ailesinin evine düştü. Bombalı saldırıda baba İsmail Halil, anne Şems Davul ve abla Abir İsmail hayatını kaybetti. Saldırıda ağabey Halil İsmail yara almadan kurtulurken, 17 yaşındaki Muhammed İsmail bombanın etkisiyle yüzünden ve kolundan yaralandı. Bir süre Rakka'da tedavi gören İsmail, sağ kolunu dirsekten kaybederken yüzü de tamamen yandı. Bu nedenle sağ gözünü de kaybeden İsmail 2 yıl önce tedavi olmak için Adana'ya geldi. Ağabeyi ile birlikte hayata tutunmaya çalışan İsmail şimdi trafik ışıklarında mendil satıp, otomobillerin camlarını silerek hayata tutunmaya çalışıyor.

İsmail, 2 yıl önce Adana'ya geldiğini ve burada tedavi olduğunu belirterek, "Esad evimize bomba attı. Annemi, babamı ve ablamı kaybettim. Suriye'de yaşam çok kötü bu nedenle Adana'ya geldim. Türkiye'de beni tedavi ettiler hem burada savaş yok. Burada yaşamak çok güzel. Türklere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muhammed İsmail, ağabeyi ile birlikte hayatta kalabilmek için trafik ışıklarında mendil satıp, otomobillerin camlarını sildiklerini söyledi.