Esad: 'Halep'in Bombalanması Meşruydu, Her Konuyu Müzakere Etmeye Hazırım'





Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz ay muhaliflerden ele geçirilen Halep'in doğusunun bombalanmasının meşru olduğunu söyledi.



Esad Fransız gazetecilere başkent Şam'da yaptığı açıklamada, bunun alternatifinin sivil halkın teröristlerin merhametine terk edilmesi olacağını kaydetti.



"Tarihte iyi bir savaş diye bir şey duymadım. Savaşların hepsi kötüdür" diyen Esad, "Fakat asıl soru bu bölgelerdeki sivilleri teröristlerden nasıl kurtaracağız. Sivilleri devlet sahibi olmadan muhaliflerin yönetimine, baskılarına, cinayetlerine, kafa kesmelerine terk etmek daha mı iyi?" dedi.



Esad bununla birlikte hedeflerinin tüm Suriye'de kontrolü geri kazanmak olduğunu açıkladı.



Öte yandan Esad çatışan taraflar arasında, Türkiye ve Rusya'nın garantörülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek görüşmelerde her konuyu müzakere etmeye hazır olduklarını söyledi.



"Devlet başkanı görevini isteyerek bırakır mısınız?" sorusu üzerine, Astana görüşmelerindeki konu başlıklarından birinin anayasa olması gerektiğini söyleyen Esad, "Benim pozisyonum anayasaya bağlı." açıklaması yaptı.



Anayasayla ilgili herhangi bir konunun da referanduma götürülmesi gerektiğini söyleyen Esad ve Suriye halkının devlet başkanını seçmesi gerektiğini kaydetti.



Auteur: euronews-tr



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