Esad'dan İdlib Açıklaması
Suriye Cumhurbaşkanı Esad, İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırının "yüzde 100 uydurma" olduğunu iddia etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Esad, İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırının "yüzde 100 uydurma" olduğunu iddia etti.
Kaynak: Dunya.com
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