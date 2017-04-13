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Esad'dan İdlib Açıklaması
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Esad'dan İdlib Açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırının "yüzde 100 uydurma" olduğunu iddia etti.

Esad'dan İdlib Açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Esad, İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırının "yüzde 100 uydurma" olduğunu iddia etti.

Kaynak: Dunya.com

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