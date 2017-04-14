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Esad'dan Duyduklarım Yüzde Yüz Yalan'
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Esad'dan Duyduklarım Yüzde Yüz Yalan'

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Esad'ın Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili yaptığı açıklama için 'duyduklarım yüzde yüz yalan' değerlendirmesini yaptı.

Esad'dan Duyduklarım Yüzde Yüz Yalan'

Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, Esad'ın Suriye'deki kimyasal saldırı ile ilgili yaptığı açıklama için 'duyduklarım yüzde yüz yalan' değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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