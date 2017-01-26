CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Anayasa değişikliği teklifine ve gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu; "Libya'da da, İran'da da cumhuriyet vardı. Bizim rejimimizle onlarınki aynı mı? Suriye anayasasını kopyaladık getirdik. Bu teklifle tıpa tıp benzer olduğunu ortaya koyduk. Hem Esad'a karşıyız deyip o rejimi getiriyorsunuz" dedi.