'Esad'a Karşıyız Deyip O Rejimi Getiriyorsunuz"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Anayasa değişikliği teklifine ve gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı.

'Esad'a Karşıyız Deyip O Rejimi Getiriyorsunuz'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Anayasa değişikliği teklifine ve gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu; "Libya'da da, İran'da da cumhuriyet vardı. Bizim rejimimizle onlarınki aynı mı? Suriye anayasasını kopyaladık getirdik. Bu teklifle tıpa tıp benzer olduğunu ortaya koyduk. Hem Esad'a karşıyız deyip o rejimi getiriyorsunuz" dedi.

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