Esab'tan Eskişehirli Gurbetçiye Vefa Ödülü

40 yıldır Belçika'da yaşayan gurbetçi Recep Tuncer Sarı, Türk kültürüne, Eskişehir ve Emirdağ'a yaptığı hizmetlerden dolayı, Eskişehir Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) tarafından ödüllendirildi.



Bir işyerinin toplantı salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği (ESAB) Başkanı Ahmet Urfalı, "Belçika da yaşayan gurbetçi Recep Tuncer Sarı, Avrupa'da Türk kimliğini muhafaza etti. Görev aldığı kuruluş ve kültürel etkinliklerde bu bilinçle yaşamayı kendine bir hayat tarzı olarak seçti. Belçika'da 40 yıldan beri milli ve manevi değerleri kendine kılavuz edinerek Eskişehir ve Emirdağ adına gönüllü kültür elçiliği yapmaktadır" dedi.



Recep Tuncer Sarı'nın, Belçika Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldığını ve bu ocağın muhtelif zamanlarda da başkanlığını yürüttüğünü belirten Urfalı, "Gurbetçi Sarı, halen Türk Ocağı Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Genel Koordinatörü görevini sürdürmektedir. Belçika'da Türk kanaat önderi olarak, pek çok milli meseleler de, salon toplantıları düzenledi. Avrupa'ya göçün 50'nci yılı münasebetiyle ESAB ve Emirdağ Kent Konseyi işbirliğiyle, Eskişehir ve Emirdağ'da sergiler, panel ve konferanslar tertip etti. Bu çalışmalarını, Belçika'nın Türk yoğunluğu bulunan kentlerinde de gerçekleştirdi. Doğduğu topraklara, vatanına ve milletine aşk derecesinde bağlı olan gurbetçi arkadaşımıza, milli ve insani görevlerinde başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.



Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Şube Başkanı Cavit Aydın ise, "Recep Tuncer Sarı, gerek Avrupa'da ve gerekse Azerbaycan'da ve Türk Dünyasında, iki devlet, bir millet olan bizlerin de sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. Azerbaycanlılar Kongresi delegesi olarak, her yıl Azerbaycan'da yapılan etkinliklere katılmaktadır. Ermeni yalanlarına karşı Avrupa'da verdiği mücadele, her türlü takdirin üzerindedir. Kendisinin, Türkiye ve Azerbaycan'ın, milli meselelerindeki gayretlerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz" şeklinde konuştu.



Şahsıma düzenlenen bu tören için, ESAB Başkanı Ahmet Urfalı'ya ve siz değerbilir dostlarıma şükranlarımı arz ediyorum diyen Recep Tuncer Sarı, şunları dile getirdi:



"Acizane bir şekilde, yapma gayretinde olduğum çalışma ve etkinlikleri, Eskişehir ve Emirdağ'a karşı bir borç ödeme olarak gördüğümü belirtmek isterim. Şahsıma gösterdiğiniz teveccühe layık olmaya devam edeceğim."



Konuşmanın ardından, Recep Tuncer Sarı'ya, Eskişehirli şair Burhanettin Çil ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Şube Başkanı Cavit Aydın tarafından tarafından ESAB vefa plaketi ve çini bir tabak hediye edildi.



Ödül törenine, ESAB yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Kamu Sen Eskişehir İl Başkanı Haydar Urfalı, Türk Sağlık Sen İl Başkanı Hüseyin Kararman, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Hasan Sezer, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Şube Başkanı Cavit Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Fotoğraf Sanatçısı Battal Gazi Barlas, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Özcan Dağdemir, Doç. Dr. Zeki Kartal, iş adamları, şair ve yazarlar katıldı. - ESKİŞEHİR