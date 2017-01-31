Eş-Şebab Somali Saldırısının Fotoğraflarını Yayınladı

Terör örgütü Eş Şebab, Somali'deki Kenya askeri kampına düzenlediği saldırıya ait olduğunu iddia ettiği 100'ün üzerinde fotoğraf yayınladı.



Örgüt sosyal medya üzerinden, 27 Ocak'ta Somali'nin Kulbiyow şehrindeki Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) bünyesinde görev yapan Kenya askeri kampına düzenlediği saldırıya ait olduğunu iddia ettiği 100'den fazla fotoğrafı paylaştı.



Eş Şebab militanları yayınladıkları fotoğrafların 67 Kenya askerinin öldürdüklerini ve Kenya ordusuna ait askeri araç ve mühimmatı ele geçirdiklerini gösterdiğini iddia etti.



Doğu Afrika Bölgesi uzmanı güvenlik analisti George Musamali, örgütün yayınladığı fotoğraflarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın bu fotoğraflarla fotoğraflarla kamp saldırıyla Kenya ordusunu bozguna uğrattığı, onların askeri araç ve mühimmatlarını ele geçirdiği mesajı verdiğini söyledi.



"Eş-Şebab propaganda yapmakta çok iyi. Ne zaman bir askeri kapma saldırsalar hemen ardından kanıt niteliğinden belgeler paylaşıyorlar" diyen Musamali örgütün bunu yaparak propaganda savaşını kazandığını savundu.



Kenya hükümetinin Somali'de gerçekleşen saldırının püskürtüldüğü, yüzlerce militanının öldürüldüğünü açıkladığını hatırlatan Musamali, Kenya halkının paylaşılan fotoğraflar karşısında şok olduğunu ifade etti.



Musamali, Kenya hükümetinin bu tarz saldırılarla ilgili halkına net ve güvenilir bilgi vermesi gerektiğini vurgulayarak "Bu sayede insanlar da Eş-Şebab'ın paylaştığı fotoğraflara inanmak yerine kendi hükümetlerine inanabilirler" diye konuştu.



Terör örgütü Eş-Şebab 27 Ocak'ta Somali'nin güneyinde Kulbiyow şehrindeki AMISOM bünyesinde görev yapan Kenya askeri kampına bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlemişti. Kenya ordusu, saldırıda 70 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü 9 Kenya askerinin de hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



Örgüt, 15 Ocak 2016'da da Somali'nin Gedo bölgesindeki El Adde'de AMISOM bünyesinde görev yapan Kenya askeri birliklerinin karargahına patlayıcı yüklü araçlarla saldırmış, olayda, 100'den fazla Kenya askeri yaşamını yitirmişti.



Somali'de 2004'te kurulan Eş-Şebab, ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Örgüt militanları, başkent Mogadişu dahil çeşitli kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.