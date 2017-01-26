Eş Şebab Somali'de 'Cıa Ajanları' Dediği Üç Kişiyi İnfaz Etti

El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı Eş Şebab örgütü Somali'de üç kişiyi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ajanı oldukları iddiasıyla infaz etti.



Grupla ilişkili bir internet sitesinin haberine göre, bu kişiler ülkenin güneybatısındaki Yaaq-Baraawe kasabasında Çarşamba günü halkın gözleri önünde öldürüldü.



Örgütün "hakim" olarak atadığı bir kişi, infaz edilenlerden birinin ABD'nin insansız hava aracı saldırıları için yardımcı olduğuna hükmetti.



Abdullahi Damey Mohamed Nur (36) adındaki kişinin CIA için çalıştığı ve aylık 200 dolar kazandığı öne sürüldü.



Eş Şebab, ideolojisini aykırı bulduğu kişileri kalabalıkların önünde infaz ediyor.



2011 yılında İslam alimi Ahmed Ali Hussein zincire vurulduktan sonra CIA ajanı olduğu gerekçesiyle öldürülmüştü.



Otele saldırı düzenlendi



Eş Şebab örgütü dün başkent Mogadişu'daki genelde hükümet yetkililerinin kaldığı Dayah Oteli'ne dün bir saldırı düzenlemişti.



Otelin kapısına bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetmişti.



Polisle militanların silahla çatışması sırasında ise dört Eş Şebab militanı öldürülmüştü.