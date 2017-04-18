Eş Cinayetine Keşif Kararı

ADANA'da boşanmak isteyen eşi 45 yaşındaki İmhan Kılıç'ı tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 53 yaşındaki Ahmet Kılıç, olayın kaza olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için evde keşif yapılmasına karar verdi.



Pazarcılık yapan Ahmet Kılıç, başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. 3 çocuk annesi İmhan Kılıç, eşinin başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince boşanmaya karar verdi ve kardeşlerini arayarak kendisini alıp Şanlıurfa'ya götürmelerini istedi. Durumu öğrenen Ahmet Kılıç, 6 Kasım'da eve gelerek eşi ile tartışmaya başladı. İmhan Kılıç, eşinin elindeki silahı görünce kaçarak yatak odasına girip kapıyı kilitledi. Ahmet Kılıç bunun üzerine odanın kapısına doğru ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden İmhan Kılıç, öldü. Tutuklanan Ahmet Kılıç hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



KAZA SAVUNMASI



Eşinin başka bir kadınla olan ilişkisini öğrendikten sonra kendisini affetmesi için konuştuğunu anlatan Ahmet Kılıç, savunmasında şunları söyledi:



"Eşim bana 'sana 6 ay süre veriyorum, bu işi temizleyeceksin' dedi. Evliliğimiz gayet iyiydi. Bugüne kadar hiçbir kavgamız olmamıştı. Olay günü annem beni arayarak eşimin Şanlıurfa'ya gitmek için hazırlık yaptığını söyledi. Eve gittiğimde eşim ağabeyim Ömer ile oturuyordu. Eşim gitmekte ısrar etti. Eşime 'Kardeşlerini ara gelmesinler. Yoksa kendimi öldüreceğim. Yuvayı dağıtma, etrafa rezil olmayalım' dedim. Kendisini odaya kilitledi. Belimden silahı çıkarttım, 'Kendimi öldüreceğim sen çıkıyor musun çıkmıyor musun?' diye seslendim. Ağabeyim üzerime geldi, 'silahı bırak' diyerek beni itekledi. Bu sırada silah ateş aldı. İsteyerek ve bilerek ateş etmedim, kazaydı."



EŞİNİ ÇOK SEVERDİ



Ahmet Kılıç'ın birlikte yaşadığı F.E. duruşmada tanık olarak ifade verdi. Kılıç ile ilişkisinin 3 yıl önce başladığını belirten F.E., "1.5 yıl önce imam nikahı kıydık. Ben Ahmet'in eşi ya da çocukları ile hiç karşılaşmadım. Aramızda eşi ile ilgili bir konuşma olmamıştı. Ahmet bildiğim kadarıyla diğer eşini de çok sever ve değer verirdi" dedi.



Mahkeme heyeti, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için bilirkişi tarafından olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Bu sırada Ahmet Kılıç söz alarak keşfe katılmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise güvenlik nedeniyle Kılıç'ın bu talebini kabul etmezken tutukluluk halinin devamına karar verdi.



- Adana